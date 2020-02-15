أبو الغيط يبحث فى ميونخ فتح تحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، مع "فاتو بنسودا"، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث ناقشا سويًا عددًا من الموضوعات على رأسها توجيه المحكمة نحو فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وانضمام الجامعة العربية الي قائمة مؤيدي فتح التحقيقات.









جاء اللقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنويًا، ويُشارك فيه عدد كبير من الساسة والمسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.













وعبر أبو الغيط عن تقديره لتوجه المدعية العامة إلى إقرار العدالة وصيانة مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية.













كما أثنى أمين عام جامعة الدول لعربية على حرص المدعية على اتباع المسار الإجرائي في هذه القضية، وما عبرت عنه من اعتقادها بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعم الجامعة العربية ومساندتها لعمل المدعية.