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برلمان

خارجية النواب: تصريحات البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول في شئوننا

السبت 15/فبراير/2020 - 01:40 م
البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى
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أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.


وقال اللواء صلاح شوقي عقيل، في بيان أصدره اليوم، السبت، إن "مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

 
وأضاف أن "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، وتشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق".

 
وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على "أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية".
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