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اقتصاد

وزير البترول: الاتفاق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز

السبت 15/فبراير/2020 - 01:35 م
وزير البترول
وزير البترول
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وكالات

أعلن  طارق الملا وزير البترول، اليوم السبت أنه تم الاتفاق مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأضاف الملا، في تصريحات لتلفزيون "سكاي نيوز عربية"، أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة.

وبعد اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز،تحمست الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وقامت مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

وكان وزير البترول أكد، في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 7 دول الشهر الماضي، أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة أن تكون مركزا لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط، مشيرا إلى أن هذا سيكون من خلال جذب الغاز الإسرائيلي والغاز القبرصي للتصدير عبر شبكة الغاز والبنى التحتية المصرية.

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