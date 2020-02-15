المعاهد الأزهرية بسوهاج تستكمل المرحلة الثانية لتدريب معلمى الصف الثانى الابتدائي

تواصل إدارة التدريب بالإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور موهوب عيسى، اليوم السبت الموافق 2020/2/15م الأسبوع الثانى من تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى على المنهج الجديد على مستوى إدارات طهطا وطما وجهينة بمركز تدريب إدارة طهطا بسوهاج.





حيث يستكمل هذا الأسبوع تدريب المجموعة الثانية والأخيرة لمعلمى مادة اللغة العربية ، وذلك حتى الخميس الموافق 2020/2/20م .





ومن المقرر أن تبدأ إدارة التدريب يوم السبت القادم تدريب معلمى مادة الرياضيات على مستوى الإدارات الثلاث .