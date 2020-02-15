أحمد سلام يكتب: الشيخ سيد النقشبندي في ذكراه

الشيخ سيد النقشبندي قارئ القرآن . المبتهل الديني في ذكري رحيله لا يمكن القول بأنه قد صار نسيا منسيا فقد ترك أدعية و ابتهالات ومدائح تُخلد سيرة عطرة في عُمر قصير لرجل إستثنائي كشأن كل الأيقونات التي فارقت وتركت أروع الأثر!

أدعية ما بعد آذان المغرب في شهر رمضان المعظم في خاطر مصر جيلا فجيلا وقد تعلقت بصوت الشيخ محمد رفعت قيثارة السماء وأيضا صوت المُبتهل الشيخ سيد النقشبندي وهما من ركائز نسيج ذاكرة مصر التي تحيا علي عبق الماضي الجميل في ظل يقين أنه من المستحيل أن يعود ولولا التسجيلات لتوارى أجمل ما ترك الجيل الذهبي من دولة المقرئين والمنشدين .

اُطلق عليه لقب الصوت الخاشع وقد كان بالفعل خاشعا متبتلا في أدعيته الدينية وقد كان الأثير إلى قلب الرئيس السادات.

الشيخ سيد النقشبندي في ذكراه يؤرخ لعبقرية الفطرة واليقين بأن مصر لا تخلو من تلك العبقريات التي تنشد متنفسًا لتجد فرصتها في التألق والإبداع بمثل ماحدث مع الشيخ سيد الذي التقاه الإذاعي الراحل أحمد فراج عام 1966 في مسجد سيدنا الحسين وإنبهر به ليسجل له وكانت البداية القصيرة التي استمرت لعشر سنوات من التوهج والإبداع .

توقفت طويلا أمام وصية الشيخ سيد النقشبندي وقد أحس بدنو أجله وقتها كان قد سافر من مدينة طنطا إلى القاهرة مساء الخميس ليقضي ليلته عند شقيقه والذهاب في اليوم التالي لمبني الإذاعة والتليفزيون.

أحس بدنو أجله وطلب ورقة ليكتب وصيته وأعطاها لشقيقه طالبا منه ألا يفتح الورقة التي تحتوي علي الوصية إلا بعد وفاته . !

في يوم الجمعة 15 فبراير 1976 ذهب الشيخ سيد لمبني الإذاعة والتليفزيون وسجل الآذان للمرة الأولي والأخيرة وهو الآذان الذي نستمع إليه حاليًا و انتهي من عمله وذهب لزيارة بعض أقاربه وكأنها زيارة الوداع حيث سافر بعدها إلى طنطا لتصعد روحه إلى بارئها يوم السبت 16 فبراير سنة 1976 .

شُيع الشيخ سيد النقشبندي في جنازة مهيبة من مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا وقد كشف شقيقه عن وصيته وقد أوصي فيها بأن يُدفن بجوار والدته وألا يُقام له عزاء ويُكتفي بنشر نعي في الأهرام .