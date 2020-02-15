شعراوي: فوز رجل الصناعة محمد أبو العينين بمقعد في مجلس النواب مكسب لكل أهالي الجيزة

قدم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التهنئة لرجل الصناعة محمد أبو العينين ، على فوزه في الانتخابات التكميلية – وفقا للمؤشرات الأولية- التي شهدتها دائرة الجيزة الأسبوع الماضي.





وأكد وزير التنمية المحلية ثقته في الدور الكبير الذي سيقدمه رجل الصناعة محمد أبو العينين في خدمة محافظة الجيزة، مؤكدا أن فوزه في تلك الانتخابات بمثابة مكسب لشعب الجيزة.





وأوضح وزير التنمية المحلية أنه رغم قصر الفترة التي المتبقية في مدة مجلس النواب إلا أنه على يقين أن رجل الصناعة محمد أبو العينين سيقدم فيها جهودا كبيرة ويحقق فيها العديد من الخدمات لكل أبناء المحافظة.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظة الجيزة الأعمال تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة، في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون النيابية، والنائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة.





ويأتي مشروع تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة كأحد المشروعات الحضارية التي تشهدها المحافظة، وضمن الخطة المتكاملة لتطوير منطقة ميدان الجيزة والتي شهدت تغيرًا حضاريًا بالكامل، والذي جاء تطويره تسهيلا على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالنفق.



