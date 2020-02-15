غدا.. الرعاية الطبية قبل وبعد العلاج التداخلي في مؤتمر بطب المنوفية

يعقد قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية، مؤتمره الحادي والعشرين، غدا الأحد، تحت رعاية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون للتعليم والطلاب والدكتور محمود قورة عميد الكلية و برئاسة الدكتور عبد الله بهنسي رئيس القسم .





ويتناول المؤتمر عبر 3 جلسات علمية، و12 محاضرة وبحث علمي الرعاية الصحية والطبية في فترة ما قبل وبعد العلاج التداخلي للأمراض بحضور عدد كبير من أطباء الباطنة العامة وأمراض الغدد الصماء وأمراض الكلي وأمراض الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الدم والمناعة والتخدير والجراحة بكليات الطب ووزارة الصحة والتأمين الصحي.





ويرأس اللجان العلمية دكتور صبري شعييب والدكتور علاء عبد السلام والدكتور اشرف غريب والدكتور محمود عمارة.



