AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. الرعاية الطبية قبل وبعد العلاج التداخلي في مؤتمر بطب المنوفية

السبت 15/فبراير/2020 - 03:23 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
يعقد قسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية، مؤتمره الحادي والعشرين، غدا الأحد، تحت رعاية تحت رعاية  الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون للتعليم والطلاب والدكتور محمود قورة عميد الكلية و برئاسة الدكتور عبد الله بهنسي رئيس القسم .

ويتناول المؤتمر عبر 3 جلسات علمية، و12 محاضرة وبحث علمي  الرعاية الصحية والطبية في فترة ما قبل وبعد العلاج التداخلي للأمراض بحضور عدد كبير من أطباء الباطنة العامة وأمراض الغدد الصماء وأمراض الكلي وأمراض  الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الدم والمناعة والتخدير والجراحة بكليات الطب ووزارة الصحة والتأمين الصحي. 

ويرأس اللجان العلمية دكتور صبري شعييب والدكتور علاء عبد السلام والدكتور اشرف غريب والدكتور محمود عمارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع مستوى الخدمات المقدمة بوحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات أسوان وإدفو.. صور

غدا الخميس.. بدء أولى فعاليات مؤتمر أمراض الرئة فى الأطفال

رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية النيل للأمراض الصدرية

فيروس كورونا المستجد.. يوم علمى غدا فى جامعة المنوفية

جامعة المنوفية تنظم يوما علميا بعنوان فيروس كورونا المستجد

غدا .. جامعة المنصورة تناقش الجديد لعلاج الغدد الصماء والسكر في حديثي الولادة

ترشيحاتنا

حفيظ دراجي لـ «صدى البلد»: الزمالك قدم مباراة بطولية.. والترجي اختفى لهذا السبب

ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

لص بغداد يتصدر الـ Box Office.. ويحصد 27 مليونًا

للهروب من الأجهزة الأمنية.. تاجر مخدرات بالمنيا يشارك في أنشطة تجارية لغسل 104 ملايين جنيه

زكاة المال المدخر.. كيف تحسب وما الحكم إذا كانت لزواج الأبناء أو بناء بيت

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور

محافظ القاهرة: إنشاء أول مركز حرفي للتأهيل المهني لتدريب ذوي الاحتياجات