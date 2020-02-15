AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة: استخدام تكنولوجيا حديثة لتطوير مكامير الفحم التقليدية بكفر الشيخ

السبت 15/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
شنت وزارة البيئة، اليوم السبت، من خلال الفرع الإقليمي بطنطا حملة مكبرة لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، استجابة لشكوى أحد المواطنين بمركز "سيدي سالم" بمحافظة كفر الشيخ بشأن التضرر من وجودها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الاستجابة الفورية؛ لجميع الشكاوى الواردة للفروع، والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شنت الحملة بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ ورؤساء المدن والوحدات المحلية، ومديرية أمن كفر الشيخ، والحماية المدنية.

وأكدت ياسمين فؤاد سعي الوزارة إلى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال استخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة بكفر الشيخ، كما تم مصادرة 10 أطنان للأخشاب المجهزة للحرق وجميع الخامات والمعدات المستخدمة، وتم التحفظ عليها في زمام الوحدة المحلية.

وأوضحت أنه جاري استكمال أعمال اللجنة للقضاء تماما على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة.

جدير بالذكر أنه سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة لتطويرها طبقا للاشتراطات البيئية التي يضعها قانون البيئة بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وفروعها الإقليمية، وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لشكوى الأهالي.. حملة من البيئة بسبب روائح الريش ومخلفات المجازر بالصف

رئيس الوزراء يستعرض التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. المنظومة تلقت 61 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال ديسمبر الماضي.. وتعاملت مع 58 ألفا منها.. والاستجابة لـ 80% من شكاوي القمامة

«القضاء على تلوث الهواء» ندوة لأصحاب مكامير الفحم بدمياط

إزالة 15 مكمورة فحم غير مرخصة في حملة مكبرة بـ كفر الشيخ.. صور

مكامير الفحم صداع مزمن في رأس المسئولين بـ كفر الشيخ.. إزالة 15 غير مرخصة بـ سيدي سالم.. ومطالب بتطويرها وفقًا للاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين.. صور

ترشيحاتنا

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

خليكو في الشمس.. 12 نصيحة لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا

هل كثرة المشاكل تدل على غضب الله.. الإفتاء ترد وتوصي بـ 4 أمور

7 ساعات تنظيف.. شركة تفضح موظفا على فيس بوك بسبب قذارة سيارته.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسلاك الشائكة تحاصره والقمامة تحتل محيطه.. متحف طور سيناء يستغيث من الإهمال.. صور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور