وزيرة البيئة: استخدام تكنولوجيا حديثة لتطوير مكامير الفحم التقليدية بكفر الشيخ

شنت وزارة البيئة، اليوم السبت، من خلال الفرع الإقليمي بطنطا حملة مكبرة لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، استجابة لشكوى أحد المواطنين بمركز "سيدي سالم" بمحافظة كفر الشيخ بشأن التضرر من وجودها.





يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة الاستجابة الفورية؛ لجميع الشكاوى الواردة للفروع، والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شنت الحملة بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ ورؤساء المدن والوحدات المحلية، ومديرية أمن كفر الشيخ، والحماية المدنية.





وأكدت ياسمين فؤاد سعي الوزارة إلى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال استخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة بكفر الشيخ، كما تم مصادرة 10 أطنان للأخشاب المجهزة للحرق وجميع الخامات والمعدات المستخدمة، وتم التحفظ عليها في زمام الوحدة المحلية.





وأوضحت أنه جاري استكمال أعمال اللجنة للقضاء تماما على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة.



