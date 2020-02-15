بعد تعديله بالبرلمان.. 5 وظائف اقتصادية لصندوق مصر السيادي

أدخلت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تعديلًا يمنح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر السيادي بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.





ووافقت اللجنة - في اجتماعها الأخير - على تعديلات الحكومة المرسلة بشأن تعديل قانون "صندوق مصر"، التي تتضمن تعديل مسمى الصندوق ليكون “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، إلى جانب عدد من التعديلات.





ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة عبر إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي.





كما يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.





وفى سبيل تحقيق أهدافه، يقوم الصندوق بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:





1. المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.





2. الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين.





3. الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.





4. شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.



