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أخبار العالم

ليبرمان: عهد نتنياهو انتهى وننتظر التنحي بإرادته

السبت 15/فبراير/2020 - 02:15 م
ليبرمان: عهد نتنياهو
ليبرمان: عهد نتنياهو أنتهي وننتظر التنحي بإرادته
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سمر صالح

ذكر موقع "i24NEWS" الإسرائيلي اليوم السبت، أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيجدور ليبرمان قال: "نحن في نهاية عهد نتنياهو آمل حقًا أن يقوم بعمل جيد لنا جميعًا وأن يتنحى".


جاء ذلك في حديث إذاعي لليبرمان ، مضيفا: "أنه إذا تقاعد نتنياهو، فسيكون من السهل للغاية تشكيل ائتلاف".

 

وتابع ليبرمان هجومه على رئيس الوزراء نتنياهو، بقوله إنه لم يفهم العلاقة بين نتنياهو واليمين، مضيفا: "لقد جلس مع عرفات والطيبي ووقع اتفاقية الخليل، وصوت لفك الارتباط" وأردف قائلا أنه في الوقت الذي استسلم فيه نتنياهو للأرثوذكس المتطرف، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" هو من يواصل الحركة الحداثة.

 

وبحسب قول ليبرمان، فإن الشخص الذي منع حزب "يسرائيل بيتينو" من تمرير قانون فرض حكم السيادة على غور الأردن، هو رئيس الوزراء.

 

وأضاف أنه في رأيه أن رئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس "ضعيفًا ومرتبكًا".

 

وقال ليبرمان "لم أفهم بعد هل يؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن أم لا".

 

وقال ليبرمان في منشور له على فيسبوك إنه "ليس لديه أي مشكلة في الائتلاف مع قائمة تحالف ’العمل ميرتس جيشر’. انها قائمة واحدة وحزب ميرتس هو جزء صغير منها".

 

وأوضح ليبرمان أن حزبه سبق له أن جلس في حكومة يقودها بنيامين نتنياهو مع عمير بيرتس، وأن أورلي ليفي كان عضوًا في حزبه وكتب "بالنسبة لأولئك الذين نسوا، فقد كان عدد من وزراء الليكود ينتمون في السابق الى حزب كاديما، وصوت بعضهم، بما في ذلك رئيس الوزراء، لصالح فك الارتباط، وقبل أقل من عام فقط ناشد نتنياهو آفي جباي الانضمام إلى حكومته".

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