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برلمان

برلماني يطالب باستدعاء وزير الرياضة إلى البرلمان.. لهذا السبب

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:01 ص
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
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أحمد أيمن
وصف النائب حسين أبو جاد هروب لاعبي الملاكمة المصريين بالفضيحة التى تتطلب محاكمة كل المتسببين فيها، متهما اتحاد الملاكمة بأنه المسئول الأول عن هذه الكارثة، مطالبا باستدعاء وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للبرلمان لبحث الأزمة.

وطالب أبو جاد، فى بيان عاجل، بالتحقيق فى مخالفات اتحاد الملاكمة واستدعاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى للرد على بيانه العاجل لمعرفة الإجراءات التي سيتخذها ضد اتحاد الملاكمة.

كما تساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ما أثير عن قيام اتحاد الملاكمة بمنح تأشيرات السفر للخارج بدون محاسبة ولا اى مساءلة قانونية من الجهات الرقابية والمؤسسات الرياضية في مصر سواء اللجنة الاولمبية أو وزارة الشباب والرياضة مما يجعلها تتدرج تحت مظلة التواطؤ أو التستر علي جريمة وهي تهريب اللاعبين الابطال واهدار المال العام بصور مختلفة بعد انفاق الملايين عليهم في الإعداد.

وأضاف أن هذا ما تجسد في عملية تسهيل هروب البطل الأوليمبى حسام بكر الذي أنفقت عليه ملايين الجنيهات من اجل ان يرفع علم مصر ولكن رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة يثبت تورطه وتورط مجلس الادارة معه واللجنة الاوليمبية التابع لها بالمستندات تأكيد عملية هروب اللاعب لأمريكا بخطاب رسمى صادر من الاتحاد بتوقيعه كرئيس للاتحاد وعضو اللجنة الاوليمبية ونائب رئيس الاتحاد العربي بعد ان كان يصرح بأن اللاعب هرب وسافر بمعرفته دون علم الاتحاد.
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