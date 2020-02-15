محافظ المنيا يتفقد العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي للسيارات في جولة مفاجئة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سير العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي التابع لديوان عام المحافظة.





كان ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، لمتابعة عدد من المشروعات الإنتاجية، لبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، ضمن جهود المحافظة لتحقيق أفضل استفادة من كافة المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة ووضع خطط تطوير لها.





وجه المحافظ القائمين على العمل في المركز، بإعداد مذكرة تفصيلية، تتضمن أوجه تطوير ورفع كفاءة المركز، لإدراجها ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات ورفع كفاءتها، بهدف دفع عجلة الإنتاج داخل المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.

وتابع المحافظ العمل بجميع أقسام مركز الصيانة، من ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو والاستورجى وتغيير الزيت، للتعرف على الإمكانيات التي يقدمها المركز من إصلاحات وخدمات.