AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يتفقد العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي للسيارات في جولة مفاجئة

السبت 15/فبراير/2020 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سير العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي التابع لديوان عام المحافظة.


كان ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، لمتابعة عدد من المشروعات الإنتاجية، لبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، ضمن جهود المحافظة لتحقيق أفضل استفادة من كافة المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة ووضع خطط تطوير لها.


وجه المحافظ القائمين على العمل في المركز، بإعداد مذكرة تفصيلية، تتضمن أوجه تطوير ورفع كفاءة المركز، لإدراجها ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات ورفع كفاءتها، بهدف دفع عجلة الإنتاج داخل المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.

 

وتابع المحافظ العمل بجميع أقسام مركز الصيانة، من ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو والاستورجى وتغيير الزيت، للتعرف على الإمكانيات التي يقدمها المركز من إصلاحات وخدمات.

محافظ المنيا يتفقد العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي للسيارات في جولة مفاجئة
محافظ المنيا يتفقد العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي للسيارات في جولة مفاجئة
محافظ المنيا يتفقد العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي للسيارات في جولة مفاجئة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: تقييم حالة الأتوبيسات بمشروع النقل الجماعي وهيكلة الإدارة

وفد مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في المنيا

لتقصيره في العمل.. محافظ المنيا يقيل مدير مشروع المطبعة خلال زيارة مفاجئة

لمتابعة انتظام العمل وإجراء الصيانة الدورية للمعدات.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ السريع

جولة مفاجئة.. محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالمنشآت الحكومية في سندنهور والنميلة

محافظ المنيا يتابع العمل بمحطة بوتاجاز شوشة ويستمع لمطالب العمال .. صور

ترشيحاتنا

جريمة لا تغتفر.. أب وأم يجوعان طفلهما حتى الموت.. صور

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

المشدد 30 عاما لشقيق بطرس غالي و15 لقنصل إيطالي سابق في قضية تهريب الآثار ..فيديووصور

للهروب من الأجهزة الأمنية.. تاجر مخدرات بالمنيا يشارك في أنشطة تجارية لغسل 104 ملايين جنيه

بـ فستان قشر السمكة.. لقاء الخميسي تثير الجدل على إنستجرام

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور

محافظ القاهرة: إنشاء أول مركز حرفي للتأهيل المهني لتدريب ذوي الاحتياجات