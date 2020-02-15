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محافظات

بسبب الغياب.. إحالة 20 طبيبا للتحقيق بمستشفى كفر شكر

السبت 15/فبراير/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أحال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية 20 طبيبا بمستشفى كفر شكر المركزى العيادات الخارجية للتحقيق بسبب عدم التواجد خلال أوقات العمل الرسمية فى ظل وجود مرضى أمام العيادات ينتظرون الكشف والعلاج.


كان اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية كلف طلعت سالم مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس مدينة كفر شكر ومجدي لاشين مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمرور على القطاع الصحي للوقوف على مدى وجود وانضباط العمل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


وأسفرت المتابعة عن عدم تواجد 20 طبيبا داخل العيادات الخارجية بالمستشفى المركزي بكفر شكر في ظل وجود عدد من المرضى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق حفاظا على مصلحة المرضى.

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