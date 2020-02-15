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محافظات

الأربعاء.. الدلتا للسكر تبدأ استلام محصول البنجر من مزارعي كفر الشيخ

السبت 15/فبراير/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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محمود زيدان

أعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، اليوم، بدء استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء المقبل، وذلك مع انطلاق الموسم الجديد لتوريد البنجر لعام 2019م/ 2020م.     

ومن جانبه، طالب المهندس سليمان حسن، مدير عام مصانع بنجر السكر بالحامول، المزارعين، وخاصة مزارعي العروة المبكرة، بالتواصل مع مكاتب الشركة لمعرفة مواعيد التقليع، طبقًا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلي حسب أولوية تاريخ الزراعة والالتزام به.

وأضاف، حسن، نهنئ المزارعين بموسم التوريد الجديد، ونطالبهم بالالتزام ببرنامج التوريد المقرر، والمعلن في مكاتب الشركة، بالمناطق، والعمل على نظافة البنجر المورد من الشوائب للحفاظ على المحصول وجودته حتى يتاح للمزارع الحصول على أعلى دخل.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، من أكبر محافظات الجمهورية زراعة لمحصول بنجر السكر، خاصة بمراكز الحامول وبيلا والرياض وبلطيم، ويُعد مصنع بنجر الحامول من أكبر قلاع إنتاج السكر في الشرق الأوسط.

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