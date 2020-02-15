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تعليم

بمشاركة كبرى الشركات.. زراعة القناة تستعد لملتقى التوظيف الأول

السبت 15/فبراير/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على مواكبة سوق العمل وتطوير وجوده المناهج الدراسية لتناسب متطلبات العمل.

وأضافت هجرس أنه في إطار ذلك تنظم كلية الزراعة يوم ١٧ فبراير ملتقى التوظيف الذي يعقد الملتقى الزراعي تحت إشراف دكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتور ناصر مندور عميد الكلية.

يقام الملتقى، الاثنين المقبل، بمشاركة كبرى شركات الزراعة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، كما يشهد تكريم المتفوقين دراسيًا كما تساعد زراعة القناة لعدد من الفعاليات فى أواخر فبراير الجارى حيث يقام مؤتمر الدراسات العليا ، ويقام يوم 16 مارس القادم مؤتمر البحوث الطلابية بالكلية.
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