وليد فاروق: دائما تُلفَّق اتهامات بالتعذيب في مصر قبل اجتماعات الدولي لحقوق الإنسان

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إنه دائما ما يتم توجيه اتهامات ومزاعم بوجود تعذيب في مصر قبل أي اجتماع للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وهذا ما يحدث الان فالعفو وعدد من المنظمات الدولية تتحدث عن قضية تعذيب لشاب مصري إيطالي ولكن يجب أن نقف أمام عدة نقاط مهمة.





وأكد وليد فاروق في تصريح لـ "صدى البلد" أن أول نقطة يجب الوقوف عندها هي اذا كان الشاب يحمل الجنسية الايطالية فان في هذه الحالة يجب على السفارة الايطالية أن تبلغ وتتابع القضية فإذا وجدت شبهة تعذيب أو معاملة سيئة لم تكن لتصمت، وأعلنت هذا الأمر خصوصا أن ملف قضية ريجيني مازال مفتوحا والتحقيقات سارية ولهم تواجد مع النائب العام والأجهزة الأمنية إذا هذا تساؤل يجب توضيحه من منظمة العفو الدولية والسفارة الايطالية في القاهرة.





وتابع،:كما أن النقطة الثانية الاخرى هي توثيق جرائم التعذيب وطرق اثبات الواقعة والمطالبة بتحقيق ولكن اسلوب العفو الدولية يحمل طابعا سياسيا اغلب الوقت ولكننا هنا ناخذ ما ورد من مزاعم للعفو الدوليه ونطالب الحكومة المصرية بالتحقيق في هذه المزاعم واجلاء الحقيقه وخروج ببيان يوضح ق الواقعه او كذبها واذا اثبت صدقها فيجب محاسبة مرتكبيها واذا ما اثبت كدبها فيجب كشف كذب المنظمة الدولية.





واضاف انه يتم مناقشة التشريعات الخاصة بالتعذيب ويجب تطوير التشريع بما يواكب الاليات الدوليه حتي لا يفلت أحد من العقاب واخيرا فنحن نحتاج لمزيد من العمل في الملف الحقوقي المصري وسنتعرض لمزيد من الادعاءات والانتقاد من منظمات دوليه وذلك لغياب المعلومات فيجب ان يكون هناك سرعة في الرد والتعامل الايجابي في مسائل حقوق الإنسان.



