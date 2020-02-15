AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وليد فاروق: دائما تُلفَّق اتهامات بالتعذيب في مصر قبل اجتماعات الدولي لحقوق الإنسان

السبت 15/فبراير/2020 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إنه دائما ما يتم توجيه اتهامات ومزاعم بوجود تعذيب في مصر قبل أي اجتماع  للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وهذا ما يحدث الان فالعفو وعدد من المنظمات الدولية تتحدث عن قضية تعذيب لشاب مصري إيطالي ولكن يجب أن نقف أمام عدة نقاط مهمة.


وأكد وليد فاروق في تصريح لـ "صدى البلد" أن أول نقطة يجب الوقوف عندها   هي اذا كان الشاب يحمل الجنسية الايطالية  فان في هذه الحالة   يجب على السفارة الايطالية  أن تبلغ وتتابع القضية فإذا وجدت شبهة تعذيب أو معاملة سيئة لم تكن لتصمت، وأعلنت هذا الأمر خصوصا أن ملف قضية ريجيني مازال مفتوحا والتحقيقات سارية ولهم تواجد مع النائب العام والأجهزة الأمنية إذا هذا تساؤل يجب توضيحه من منظمة العفو الدولية والسفارة الايطالية في القاهرة.


 وتابع،:كما أن النقطة الثانية الاخرى هي توثيق جرائم التعذيب وطرق اثبات الواقعة والمطالبة بتحقيق ولكن اسلوب العفو الدولية يحمل طابعا سياسيا اغلب الوقت ولكننا هنا ناخذ ما ورد من مزاعم للعفو الدوليه ونطالب الحكومة المصرية بالتحقيق في هذه المزاعم واجلاء الحقيقه وخروج ببيان يوضح ق الواقعه او كذبها واذا اثبت صدقها فيجب محاسبة مرتكبيها واذا ما اثبت كدبها فيجب كشف كذب المنظمة الدولية.


واضاف انه يتم مناقشة التشريعات الخاصة بالتعذيب ويجب تطوير التشريع بما يواكب الاليات الدوليه حتي لا يفلت أحد من العقاب واخيرا  فنحن  نحتاج لمزيد من العمل في الملف الحقوقي المصري وسنتعرض لمزيد من الادعاءات والانتقاد من منظمات دوليه وذلك لغياب المعلومات فيجب  ان يكون هناك سرعة في الرد والتعامل الايجابي في مسائل حقوق الإنسان.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد فاروق: مصر عانت كثيرًا من الإرهاب ويجب تحجيم تمويلهم

حقوقيون يعلقون على مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.. نتمنى صدور اللائحة التنفيذية قريبا والقانون هدفه مصادرة أموالهم

وليد فاروق: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لعدم هروب المتهم أو العبث بالأدلة

وليد فاروق: لا يجب على الدول اتخاذ تدابير من شأنها قتل مرضى فيروس كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا عالميا .. حقوقيون يحذرون من طريقة التعامل مع المرضى .. داليا زيادة : الرعاية الصحية مسئولية الحكومات.. وليد فاروق: مراعاة المصابين واجب إنساني

وليد فاروق: يجب تواجد صيغة تعاون وشراكة بين المجتمع المدني والحكومة

ترشيحاتنا

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

شاهد.. صورة نادرة لـ ابنة هند رستم برفقة نجوم الوسط الفني

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

تثبيتها سيد الموقف.. البنك المركزي يحسم مستقبل أسعار الفائدة خلال أيام

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور