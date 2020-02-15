مرتضى منصور أبرزهم.. 10 نواب يهربون من مقصلة رفع الحصانة في البرلمان

شهد مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد فى شهر أكتوبر من العام الماضى، تقديم عدد من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، حيث تنوعت أسباب الطلبات بين السب والقذف واتخاذ قرارات مخالفة للقانون.





رفض الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، طلبات رفع الحصانة عن 10 نواب التى كان للنائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، نصيب الأسد منها، حيث جاءت كل أسباب رفض طلبات رفع الحصانة بسبب شبهة الكيدية.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي طلبات رفع الحصانة التى تم رفضها البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الخامس وحتى الآن:



رفع الحصانة عن نائبين





رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العام للبرلمان الأسبوع الماضى الطلب المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائبة رانيا السادات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق والمقيدة برقم 27 لسنة 2018-4 فحص أخذ رأي المكتب الفني ، حيث جاء قرار المجلس بالرفض لشبهة الكيدية.





كما رفض المجلس، أيضا الطلب المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس في القضية رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكي والمقيدة رقم 37 لسنة 2020-1 وذلك للمرة الثانية.





رفع الحصانة عن 3 نواب

وفى 5 نوفمبر عام 2019 رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلب النائب العام رفع الحصانة عن 3 نواب سعيد حساسين وعلاء العمدة وعلاء والي، لـ"وجود شبهة كيدية في الطلبات".

وعلّق رئيس مجلس النواب، على غياب النائبين "حساسين ووالي" عن المشاركة في الجلسة العامة، قائلا: "المعنيين بالأمر ليسوا موجودين.. هل الموضوع ميهمهمش مثلا؟".

ورفض البرلمان رفع الحصانة عن سعيد حساسين في القضية رقم 142 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.

ورفض المجلس أيضًا الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.

كما رفض الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواي، وذلك في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، لوجود شبهة كيدية في الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان.





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رفع الحصانة عن نائبين





وفى 24 ديسمبر عام 2019 رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة، لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد ابو زهاد.

وقدم الطلب برفع الحصانة ، طه يحيى سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة ، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيلا رسميا لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وفى 24 ديسمبر عام 2019 رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقى، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية بها سب وقذف، حيث جاء رفض اللجنة للطلبين بسبب وجود شبهة كيدية.





رفع الحصانة عن 4 نواب





وفى 28 يناير عام 2020 رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، 7 طلبات المقدمة لرفع الحصانة عن 4 نواب بينهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.

وبررت اللجنة التشريعية رفضها طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن عابد لاتخاذ الإجراءات الجنائية في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، بوجود شبهة "كيدية ونزاعات سابقة سياسية".

وجاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع اليوتيوب.

كما رفض المجلس أيضا خلال الجلسة العامة، الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، بتهمة إنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة. وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.

وكذلك رفض المجلس، طلب رفع الحصانة عن النائب مديح عمار، بشأن قضية حادث سير، وطلب رفع الحصانة عن النائب أحمد بدران، للاتخاذ الإجراءات الجنائية في اتهامه بتعيين ٢٤ موظفا بالمخالفة للقانون عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير، وهو ما رأت اللجنة التشريعية، توافر شبهة الكيدية به.

وأيضا رفض المجلس، ثلاث طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بسبب شبهة الكيدية، منها الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة بشأن اتهام مرتضى بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدي، ومايسة محمود حمدي.

وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن ملكة ومايسة حمدي أقرتا فى التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهري، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامي مرتضى منصور قال في التحقيقات إن الشاكيتين تعديتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت نفس الرأي في التعدي على مرتضى عاملة بالنادي.

طلب رفع الحصانة الثاني عن النائب مرتضى منصور، كان بخصوص اتهامه بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان، أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت.

كما رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن مرتضى المقدم من النائب العام بشأن اتهامه فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1، بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي.



