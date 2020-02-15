الأهالي يستقبلون محمد أبو العينين بالهتافات والزغاريد خلال افتتاح أنفاق مشاة بالجيزة.. فيديووصور

استقبل أهالي دائرة الجيزة، صباح اليوم، رجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالزغاريد والهتافات المعبرة عن فرحتهم بفوزه في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة -وفقا للمؤشرات الأولية- والتي أجريت الأسبوع الماضي.





وأعرب أهالي الجيزة عن فرحتهم بفوز رجل الصناعة محمد أبو العينين وتمثيله لهم تحت قبة البرلمان في الانتخابات التكميلية التي شهدتها دائرة الجيزة الأسبوع الماضي، مرددين هتافات: «أبو العينين أبو العينين خير من يمثلنا أبو العينين».





من جانبه أعرب رجل الصناعة محمد أبو العينين عن سعادته بهذا الاستقبال الحافل من أهالي دائرة الجيزة، وسعادته بثقتهم الغالية له وتكليفهم له بتمثيلهم في مجلس النواب، مؤكدا على أن شعب الجيزة يستحق المزيد من الجهود للنهوض بالمحافظة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.











جاء ذلك خلال افتتاح محافظة الجيزة أعمال تطوير نفق مشاة ميدان الجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورجل الصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب منتصر رياض عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة.





ويأتي مشروع تطوير أنفاق مشاة ميدان الجيزة كأحد المشروعات الحضارية التي تشهدها المحافظة، وضمن الخطة المتكاملة لتطوير منطقة ميدان الجيزة والتي شهدت تغيرًا حضاريًا بالكامل، والذي جاء تطويره تسهيلا على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها بالنفق.



