ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

قرر المستشار عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل أبنته البالغة من العمر 15 عاما وتوجيه تهمة ضرب أفضى إلى موت مع مراعاة التجديد القانوني له في مواعيده القانونية.

وقال الأب المتهم: غيابها المستمر عن المدرسة لفت نظرى قمت بتتبعها بعد ما خرجت من البيت ووجدتها تقف في وسط الشارع برفقة شاب فقمت بتأديبها إلا أنها توفيت إثر اصطدام رأسها بالحائط.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته: أنا عامل بإحدى الشركات وبخرج للعمل يوميا علشان توفير احتياجات أسرتي وكنت أقوم بتأديبها بعد أن علمت بغيابها عن المدرسة وأن تعبى معاها ملوش أى لازمة من أجل تعليمها.

وتابع المتهم: اكتشفت غيابها فى أحد الأيام من المدرسة حزنت على تعبي وشقايا من أجلها هي واخوتها فقمت بمعاقبتها على غيابها المستمر من المدرسة والدروس التى لا أتأخر في سداد مصاريفها شهريا إلا أنها لم تهتم بحديثي معها.

وقال في أحد الأيام توجهت للمدرسة في منطقة شبرا الخيمة وعلمت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشباب الذي يأتي لها أمام المدرسة فاستشطت غيظا وقررت تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب فقمت بضربها وأثناء ضربي لها ارتطمت رأسها بالحائط ما أصابها بنزيف بالمخ فقمت بنقلها للمستشفى إلا أنها ماتت مؤكدا أن ضربه لها كان بهدف التأديب.





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وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من المستشفى بوصول فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، إلى المستشفى جثة هامدة و أحضرها والدها لتلقي العلاج، وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى المستشفى، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة، وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى.

وكشفت مناظرة جثة المجني عليها وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها مما أكد أن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية وبتضييق الخناق على والدها اعترف بأن المجني عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب وألقى القبض على الأب وتحرر محضر بالواقعة.