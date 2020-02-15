راجل من ضهر راجل.. خفير مزلقان يضحى بحياته من أجل إنقاذ مواطن بالمنيا

حالة من الحزن خيمت على أهالى المنيا بعد أن قام خفير مزلقان بالتضحية بحياته من أجل إنقاذ مواطن كان لا يرى القطار، بسبب الشبورة، عندما كان يريد عبور مزلقان معصرة سمالوط، ووصف الأهالى خفير المزلقان الذى ضحى بحياته من أجل إنقاذ المواطن بأنه رجل من ضهر رجل.





حيث نجح خفير المزلقان في إنقاذ المواطن بعد أن توجه إليه ودفعه بعيدا عن القضبان، غير أن القدر لم يمهله ولقى مصرعه أسفل عجلات القطار.







تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عميات النجدة بمصرع خفير مزلقان معصرة سمالوط في شمال المحافظة، وتبين أن القطار صدمه أثناء محاولته إنقاذ مواطن، خالف تعليمات المرور، وأن الفقيد 27 سنة ويدعى "إسلام سيد أحمد عثمان"، ويقيم بشارع سعد زغلول بمدينة المنيا.





ومن جانبها أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا قالت فيه فقدت هيئة السكة الحديد اليوم أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي ١٨٥ و٨٣٢ وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور) وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية حاول أحد المواطنين مخالفة ذلك كله والعبور من المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق حرصًا على سلامته، مما عرض حياته للخطر الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب لإنقاذه ودفع حياته ثمنًا لشجاعته إذ اصطدام به القطار ١٨٥ ودهسه في الحال.





ونعى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب من رجال الهيئة سائلا المولي عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته جزاء لما قدمه، وأن يدخله الله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.