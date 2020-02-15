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محافظات

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لقلعة قايتباي بالإسكندرية..صور

السبت 15/فبراير/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قام السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، جولة سياحية بقلعة قايتباي التاريخية بمنطقة بحري بالإسكندرية.

رافق السفير خلال جولته أسامة الصياد مدير القلعة ووفد من السفارة الأمريكية، كما تم توفير مترجمة من القلعة لمرافقة الوفد والقيام بأعمال الترجمة.

وتفقد السفير خلال جولته بالقلعة منطقة الأسوار والأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية بالقلعة؛ علاوة على عرض الأحياء البحرية المرفق بالقلعة والسور الخارجى والحواصل والبهو والسراديب.

كان  الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قد استقبل أمس، السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومسئولى الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية المختلفة.
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