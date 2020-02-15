جنايات طنطا تتخذ قرارا جديدا بخصوص كمسري قطار شهيد التذكرة

أجل رئيس محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، جلسة محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا بسبب ثمن تذكرة الركوب، لثاني جلسات المحاكمة، إلى جلسة ١٤ مارس القادم؛ لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز "atc" لتحديد السرعة الوهمية الخفية للقطار أثناء قفز الشابين.





كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.





وكانت مباحث السكة الحديد بطنطا، ضبطت كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.





كان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.





واستمعت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة إلى جلال شلبى محامى المتهم فى قضية ضحية التذكرة والذى طالب بتشكيل لجنة من السكة الحديد لتحديد السرعة الوهمية لجهاز act.



