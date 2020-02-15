سباق التسلح بين الدول الكبرى.. هل ينذر بمخاوف تهدد الأمن الدولي؟.. فيديو

أذاعت فضائية العربية تقريرا حول سباق التسلح بين القوى العالمية الكبرى، وعرضت بعض الأرقام حول الاتفاقيات العسكرية بين واشنطن وبكين.





وجاء في التقرير، أن سباق التسلح بين الدول واحتكار تقنيات دفاع متطورة، يثير قلق ومخاوف دول كثيرة، بشأن الأمن الدولي.





وأوضح التقرير، أن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في دراسات أعدها مسبقا، أظهر أن هناك اتجاه كبير من الدول للإنفاق على الأسلحة والمعدات.





وذكر التقرير، أن الارتفاع في شراء المعدات العسكرية، يأتي ضمن انتعاش الاقتصاد العالمي، وارتفاع نسبة التهديدات الأمنية، مما يهدد الأمن الدولي بشكل كبير.





ولفت التقرير، إلى إمكانية انتهاء معاهدة ستارت الجديدة، حول الأسلحة النووية العابرة للقارات خلال العام المقبل.





وذكر التقرير، حجم الإنفاق العسكري بين الآيات المتحدة الأمريكية والصين، حيث اتفقت واشنطن 685 مليار دولار على المعدات العسكرية ، بينما صرفت بكين 181 مليار دولار على ترسانتها العسكرية، وهو ما ينظر بمخلوق من بروز الصين كقوة عسكرية دولية.