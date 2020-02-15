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فن

كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن

السبت 15/فبراير/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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محمد صبحى
شهد مسرح "كايرو شو" مساء أمس واحدة من أقوى وأضخم حفلات الـ valentine's day من حيث التجهيزات والحضور والتي شارك في إحيائها سلطانة الطرب آمال ماهر وبرنس الأغنية العربية ماجد المهندس والنجم تامر عاشور بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات وذلك داخل كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.

أحيا أولى فقرات الحفل تامر عاشور الذي قدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "خيالي" ،"حكايات"،"آخر مقابلة" ،"ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور. 

وشهدت الوصلة الغنائية لسلطانة الطرب آمال ماهر العديد من المفاجآت والفقرات المثيرة التي خطفت أنظار واسماع الجمهور من مختلف الجنسيات العربية بداية من صعودها علي خشبة المسرح بفستان "روز" كان محل إعجاب الجميع ومرورا بتقديمها ديو إغنية " "قالوا بالكتير بمشاركة ملحنها المطرب تامر عاشور وحصد ال"ديو "عاصفة من التصفيق بعدها وجهت التحية للشاعر نادر نور الذي وضع كلمات الأغنية وتمني عاشور للجمهور أن يستمتع باجمل ليلة حب مع النجمة آمال ماهر ثم غادر المسرح لتنفرد به المطربة الكبيرة. 

واستكملت سلطانة الطرب وصلتها الغنائية بالعديد من أغانيها الرومانسية منها "حبيبي لو رسمته" ، "أنا بداية بدايتك" ، "رايح بيا فين" ،"يا عيني عليكي يا طيبة" ، "مالها" ،لو كان بخاطري" ،"اعترف" و"أيام ما تتعوضش" .. وبناء على رغبات محبيها قدمت "اتقي ربنا فيا" ،"سكة السلامة" حيث علقت قائلة رغم أنها "مش مناسبة لعيد الحب".

وفي ختام وصلتها التي لم تنقطع خلالها موجات التصفيق الحار قدمت اغنيتها الجديدة التي اعدتها خصيصا لعيد الحب والتي تحمل عنوان "ماتيبنيش" بمشاركة عزف علي البيانو للموزع نادر حمدي وحرصت علي توجيه الشكر له وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات وانهت ليلتها عيد الحب باغنيه "اديني فرصة".

كان مسك ختام الحفل مع برنس الأغنية العربية ماجد المهندس الذي أعرب عن سعادته بوحوده في مصر التي يشتاق لها كثيرا و قدم عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها “عطشان يا برق السما” و”يا ليالي يا ليالي” و”يهزك الشوق” و”جفن الليل”، “أنا بالقوة نسيت” و”تناديك” و”تصدق” .. وغيرها ممن حصدت هتافات وصيحات وهتافات الإعجاب.

حمل الحفل لافتة "كامل العدد" وعنوان "ليلة حب" وقامت بتقديم فقراته الاعلامية هبة البوصيري وكان ضمن الحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدي جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي والأمير أحمد بن سلطان و الملحن محمود خيامي الملحن عمرو مصطفى والشاعر خالد تاج وخالد عز وتامر حسين ونادر حمدي ومصطفي أبو دشيش والمحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون. 

حفل عيد الحب في "كايرو شو" من تنظيم زكي حسنين ومحمد زكي "بنش مارك" التي ساهمت في تنظيم اضخم حفلات موسم الرياض وجدة برعاية الهيئة العامة للترفيه في الممكلة العربية السعودية بالإضافة الى تنظيم حفل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في العاصمة البريطانية لندن.

وقام بتنفيذ حفل "ليلة حب " ايهاب زيدان صاحب الخبرة الكبيرة في إخراج حفلات كبار نجوم العالم العربي تحت إشراف زكي حسنين ومحمد زكي وتصميم المسرح وال"برودكشن" او هيكل مبني المسرح من الخارج للعالمي تامر فوزي و تراسات الإضاءة والشاشات ل حامد عرفه واجهزة صوت عماد نبيل.
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
كواليس ومفاجآت ماجد المهندس وآمال ماهر وتامر عاشور في أقوى ليلة حب بحضور نجوم الفن
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