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وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان محطة المناولة الوسيطة بكرداسة في الجيزة بتكلفة 17 مليون جنيه.. تستوعب 3600 طن مخلفات.. ومجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتي وتهوية طبيعي

السبت 15/فبراير/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
وزير التنمية المحلية :
المحطة مجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتي ومصممة بنظام تهوية طبيعي
الهدف من المحطة رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل
الوزارة وفرت مبلغ ١٠ ملايين جنيه كتمويل لإنشاء هذه المحطة علي مساحة ٣٥٠٠ متر 


افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة المناولة الوسيطة بمنطقة كرداسة ، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي والمهندس علاء والي عضو مجلس النواب . 


واستمع "شعراوي" ووزيرة البيئة إلي شرح حول المشروع ، والذي يهدف الي سرعة التخلص من المخلفات حفاظًا علي البيئة وخدمة مركز ومدينة كرداسة وأوسيم ، ووصلت تكلفة إنشاء المحطة حوالي ١٧ مليون جنيه . 


وقال وزير التنمية المحلية، إن الهدف من المحطة أيضًا رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بما يعود بالنفع علي المواطنين بتلك المنطقة وبعض المناطق المحيطة بها خاصة بعد أن كانت تتراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة في الشوارع والحفاظ علي صحة المواطنين وعدم اشتعال المخلفات في بعض المناطق .


وأضاف شعراوي ان الوزارة قامت بتوفير مبلغ ١٠ ملايين جنيه كتمويل لإنشاء هذه المحطة علي مساحة ٣٥٠٠ متر والمساعدة في حل وانهاء تلك المشكلة. 


وأوضح شعراوي ان المحطة مجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتي ومصممة بنظام تهوية طبيعي، كما  يمكنها استيعاب حتي ٣٦٠٠ طن ، كما أن كرداسة وأوسيم يخرج منها يوميًا ٧٠٠ طن مخلفات ، وأشار شعراوي إلي أنه تم اعداد خطة تشغيل المحطة من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة . 


كما تحدث وزير التنمية المحلية مع أعضاء مجلس النواب ، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود محافظة الجيزة لخدمة المواطنين ، في كافة المشروعات التنموية  وعلي رأسها البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ثابته ومتحركة ومدافن صحية ورفع التراكمات الموجودة ، بالإضافة الي مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواطني المحافظة .  


ومن جانبهم أعرب أعضاء مجلس النواب في منطقة كرداسة عن سعادتهم لإنشاء تلك المحطة ومساعدة سكان منطقة كرداسة وناهيا وأوسيم في حل مشكلة القمامة .  


وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية علي الدعم الذي يتم تقديمة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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