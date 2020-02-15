السوبر المصرى.. تاريخ سيئ للزمالك بالمدربين الأجانب أمام الأهلى.. فهل يكسر كارتيرون العقدة؟

ينتظر عشاق ومحبى كرة القدم، قمة كروية جديدة وممتعة تجمع بين فريق الزمالك والأهلى ببطولة السوبر المصرى لموسم 2018/2019، والمقرر لها يوم الخميس القادم فى تمام السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي .

ويدخل الفريقان مواجهة السوبر المصرى بمعنويات مرتفعة، نتيجة تحقيق الزمالك لقب بطولة السوبر الأفريقي أمام فريق الترجى التونسى بفوزه عليه بثلاث أهداف لهدف، فيما استمر الأهلى فى انتصاراته المتتالية على الصعيد المحلى وتغلب على فريق المصرى بثلاثية نظيفة ليظل متربعًا على صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 45 نقطة .

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الفرق الفائزة ببطولة السوبر المصرى برصيد 11 لقبا، فى مقابل 3 ألقاب فقط لفريق الزمالك.

ويختلف السوبر القادم عن آخر سوبر تم بين الفريقين فى بداية الموسم الحالى، والذى انتهى بهزيمة الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين، نتيجة خوض السوبر القادم فى الإمارات بينما السوبر السابق أقيم على ستاد برج العرب، ومن ضمن الاختلافات أيضًا تغير الجهاز الفنى لفريق الزمالك عن السوبر السابق الذى كان تحت قيادة الصربى ميتشو، بينما الزمالك يدخل السوبر المصرى القادم بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

كارتيرون سيكون ثامن مدير فنى أجنى يقود الزمالك فى بطولة السوبر المصرى، وعليه آمال كثيرة من جانب جماهير القلعة البيضاء لقيادته للزمالك لحصد بطولات جديدة بعد السوبر الأفريقى.

ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، تاريخ الزمالك فى بطولة السوبر المصرى بالمدربين الأجانب، قبل موقعة 20 فبراير على النحو التالى :-

2001 بفيستر يتوج مع الزمالك بالسوبر المصرى

حقق نادى الزمالك لقب بطولة كأس السوبر المصرى لموسم 2001، أمام فريق غزل المحلة بنتيجة هدفين لهدف، بقيادة الألمانى اوتو بفيستر المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء.

سجل أهداف الزمالك فى هذه المباراة حازم إمام وحسام حسن، وكان أول لقب سوبر مصرى يتوج به فريق الزمالك.

2002 كابرال يحقق مع الزمالك السوبر المصرى الثانى على التوالى

نجح البرازيلى كارلوس كابرال المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك، فى تحقيق لقب بطولة السوبر المصرى الثانى على التوالى لفريق الزمالك بنسخة 2002.

وانتصر الزمالك على فريق المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد، سجله أسامة نبيه، ليتوج ببطولة السوبر المصرى الثانى له فى تاريخه بقيادة أجنبية.

2003 الزمالك بقيادة فينجادا يخسر السوبر المصرى أمام الأهلى

تعرض الزمالك لهزيمة أمام الأهلى فى بطولة السوبر المصرى عام 2003، وكان يقود الزمالك فنيًا البرتغالى نيلو فينجادا .

انتهى وقت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية التى أبتسمت للأهلى بنتيجة 3-1 .

2004 هزيمة مؤلمة للزمالك بقيادة دراكوسلاف فى السوبر

تسبب الألمانى دراجوسلاف شتيبي المدير الفنى الأسبق للزمالك، فى هزيمة مؤلمة للفارس الأبيض أمام فريق المقاولون العرب ببطولة السوبر المصرى نسخة 2004.

وخسر الزمالك لقب بطولة السوبر المصرى أمام فريق المقاولون العرب بنتيجة كبيرة وهى 4-2، ليتم إقالة المدير الفنى سريعًا .

2008 هولمان يخسر السوبر المصرى أمام الأهلى

تعرض الزمالك لهزيمة فى نسخة السوبر المصرى موسم 2008، أمام النادى الأهلى بنتيجة هدفين دون رد.

كان يقود الزمالك فنيًا الألمانى راينر هولمان، وأحرز أهداف الأهلى أحمد حسن ومعتز إينو.

2015 فيريرا يخسر السوبر أمام الأهلى ويحزن الزمالكوية

خسر الزمالك لقب بطولة السوبر المصرى موسم 2015، أمام النادى الأهلى بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

كان يقود الزمالك فنيًا البرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذى توج مع الأبيض بلقب الدورى المصرى وكأس مصر، ولكنه خسر السوبر المصرى ليتم إقالته من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك.

2018 الزمالك بقيادة ميتشو يخسر أمام الأهلى بسوبر النسخة الماضية

حسم النادى الأهلى نسخة السوبر المصرى لموسم 2018، أمام الزمالك، بعد فوز المارد الأحمر على الفارس الأبيض بنتيجة ثلاث أهداف لهدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهم بداية الموسم الحالى على ستاد برج العرب.

سجل أهداف الأهلى النيجيرى جونيور آجاى هدفين وهدف لحسين الشحات، بينما سجل هدفين الزمالك محمود علاء.