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حوادث

بحوزتهم 80 ألف دولار.. ضبط شخصين يتاجران فى العملة بكفر الشيخ

السبت 15/فبراير/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بكفرالشيخ لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا تنسيقًا وقطاع الأمن الوطنى قيام شخصين ( عاطل ، حاصل على دبلوم تجارة - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ ) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ تم ضبطهما وبحوزتهما ( مبلغ 80,000 ثمانون ألف دولار أمريكى ) حال استقلالهما سيارة ملاكى خاصة بأحد الأشخاص .

 بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بممارستهما لنشاطهما الإجرامى المشار إليه بالاشتراك مع آخرين ( تم تحديدهما وجارى العمل على ضبطهما ) .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .
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