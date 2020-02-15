رابطة العالم الإسلامي تبحث فرص التعاون في كرواتيا

استقبلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابر كيتاروفيتش في القصر الجمهوري الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وجرى استعراض فرص التعاون لتعزيز قيم التسامح والتعايش.





وقد أكد الشيخ العيسى على رسالة الرابطة للمجتمع الإنساني نحو الالتزام بمبادئ السلام والتعايش ونبذ كافة أشكال التطرف، حيث ثمنت الرئيسة الكرواتية رسالة الرابطة وأعمالها حول العالم وخاصة مبادرتها في تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل عالم أكثر تفاهمًا وسلامًا ومجتمعات أكثر وئامًا واندماجًا، وأبدت موافقتها على رئاسة مركز التواصل الحضاري الذي أوصى به إعلان مؤتمر زغرب حول "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام".

كما التقى الشيخ العيسى، بدولة رئيس وزراء كرواتيا السيد أندريه بلينكوفيتش في مقر رئاسة الوزراء، واستعرض معه مجالات العمل المشترك في إطار تنفيذ الخطط والمبادرات التي تطلقها الرابطة لترسيخ قيم الوئام الديني والوطني.

كما اجتمع د.العيسى بدولة رئيس مجلس النواب الكرواتي السيد غوردن ياندروكوفيتش في مقر المجلس حيث بحث معه مجالات التنسيق بين المجلس والرابطة في المهام ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بحقوق وواجبات الأقليات.

والتقى كذلك بالأئمة العاملين في كرواتيا وبرئيس المركز الإسلامي الثقافي؛ وألقى كلمةً في المركز أثنى فيها على أوضاع المسلمين في كرواتيا، الذين يتمتعون بكافة حقوق المواطنة دون تمييز.

وفي الأبرشية الكرواتية، عقد د.العيسى اجتماعًا مع الأساقفة القائمين عليها واستعرض معهم مجالات التعاون المشترك.

واستجاب العيسى لدعوة عمدة زغرب السيد ميلان بانديتش لزيارة بلدية العاصمة، الذي ثمّن جهود الرابطة في دعم السلام والتعايش حول العالم وتعميق العلاقات بين الأمم والشعوب.