اتحاد الكرة يوافق على برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لـ أولمبياد طوكيو

عقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في حضور الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبي لـمناقشة برنامج منتخب أوليمبي الفراعنة الذى تقدم به شوقى غريب فى إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 .





ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذي تقدم به شوقي غريب، والذي يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفا ت الدولية وأولها في شهر مارس المقبل لأن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقًا لرغبة المدير الفني .





من جانبه قال عمرو الجنايني، إن الاتحاد يوفر كل الإمكانات من أجل استعداد قوي للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصري بالفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو.



