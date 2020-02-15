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فن

طرح البرومو الرسمى الأول لـ فيلم العارف غدا

السبت 15/فبراير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
أعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عن طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، غدا، الأحد الساعة 7 مساء على موقع يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا، إضافة إلى طرحه كذلك على القنوات الفضائية، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة "التيزر" الدعائي للفيلم فى دور العرض السينمائية نهاية ديسمبر الماضى.

الفيلم منتظر انطلاقه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل، وهو بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "العارف" يعد الأضخم انتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.
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