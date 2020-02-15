فتاوى تشغل الأذهان .. حكم الجمع بين أبناء الزوج وبنات الزوجة في مسكن واحد.. هل كثرة المشاكل تدل على غضب الله .. وحكم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد

فتاوى تشغل الأذهان:

= حكم الجمع بين أبناء الزوج وبنات الزوجة في مسكن واحد

= هل كثرة المشاكل تدل على غضب الله

=هل يجوز أخذ الفتاة المتزوجة من مال أبيها دون علمه

= ما حكم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد





تلقت دار الإفتاء المصرية، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





أعيش مع زوجي وبناتي من زيجة سابقة، وأبنائه من الزيجة السابقة، وهم في المرحلة الثانوية، فهل هذا جائز شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية.





وقال "فخر" إن الأولاد والبنات في هذه الحالة ليسوا إخوة، فليس بينهم محرمية، وجميعهم في المرحلة الثانوية، وفي هذه الحالة، فإن عليها التفرقة بينهم في المسكن، فتقيم بناتها مع جدتهن لأمهن، فإن لم تجد فتذهب الحضانة للخالة، فإن لم تجد فعليهن أن يعدن لأبيهن كي يعشن معه.





وشدد على ضرورة ذلك قائلًا إنه في حال انتفت كل تلك الحلول، فلابد عليها أن تأخذ مسكنين، مسكن لها وزوجها وأبنائه، ومسكن آخر لبناتها، مع الحفاظ على رعايتهن، أما إقامة الأولاد والبنات وهم ليسوا إخوة في نفس المسكن، فهذا ليس صائبًا





من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كثرة المشاكل ليست دليلًا على غضب المولى – عز وجل-، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي هذا الربط.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل كثرة المشاكل تدل على غضب الله؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه ينبغي على من يعاني من كثرة المشاكل اللجوء إلى الله – سبحانه وتعالى- بالدعاء وكثرة الذكر والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-.





وأوصى أمين الفتوى السائلة قائلًا: أحسني الظن بالله – تعالى- وخذ بالأسباب التي تمنع البلاء قبل وقوعه؛ فإن وقع فاصبري وإن رُفع فاشكري.





واستشهد أمين الفتوى بما روى عن أبي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا لَهُ»، رواه مسلم.

هل يجوز أخذ البنت المتزوجة من مال أبيها دون علمه؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.





ورد "المصلح"، قائلًا: "بأنه لا يجوز أن تأخذى مالا بدون علم أبيك، لأنه من المفترض أن زوجكِ هو الذى يوفر لك حاجاتكِ، فإذا عجز الزوج عن الإنفاق على متطلباتك فيجب على والدك أن ينفق عليك لأنكِ من أبنائه.





وتابع: فإذا عجز الزوج فتعود النفقة على الأب، فالأب يقوم بهذه النفقة ما دام مقتدرا، لكن لا تأخذى شيئا بدون علمه فكونى واضحة، واتقى الله ولا تأخذى من مال والدكِ إلا بحق وبعلمه.





حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».





وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يحرم شراء السلعة بالتقسيط وبيعها بالنقد إن كان هذا على مستوى جماعي.





ونوه أمين الفتوى، أن هذا النظام يضر بالسوق، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد؛ وبناءً على ذلك يحرم شرعًا العمل به ولا يكون ذلك على جهة أنه بيع وشراء وإنما كونه يضر بمصالح الناس.





حكم شراء سلعة بالتقسيط وبيعها لشخص " كاش"





وفي سياق متصل، أرسل شخص سؤالًا إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول فيه: "جاء رجل ليشتري سلعة بالتقسيط ليبيعها نقدًا لشخص آخر علما بأن البائع يعلم بأن المشتري سيبيعها نقدا هل يكون البائع آثما؟".





وردت لجنة الفتوى: فإن كانت عملية البيع والشراء بين ثلاثة أطراف مشترٍ يشتري سلعة بالأجل من تاجر ثم يبيعها نقدا لآخر غير التاجر الأول فإن هذه معاملة صحيحة وحلال حتى ولو علم التاجر الأول أن المشتري سيبيع هذه السلعة نقدا لغيره ؛ ما دامت شروط صحة البيع متحققة في هذا التعامل من كون السلعة مباحة ، والبيع عن تراضٍ.