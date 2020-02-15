ثقافة أسوان تنظم ملتقى دمج فتيات المناطق الحدودية..صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات داخل البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان لإضفاء الطابع الفنى والثقافى لأهالى المحافظة بكافة القرى والمدن والمراكز.

وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " قيام الدكتور أحمد عواض رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة بمشاهدة ورش "ملتقى دمج فتيات المناطق الحدودية" والذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في حضور الدكتورة هدى مصطفى رئيس فرع أسوان .

وقال الدكتور أحمد عواض بأن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات هو تعزيز قيم المواطنة حيث أقيم بقرية البصالى بكوم امبو يوم تفاعلى بعنوان "أرض المحبة والسلام" تضمن إقامة عروض فنية "دراما مسرحية وعروض أراجوز" للفنانين محمد عبد الفتاح ومحمد حسين ، إلى جانب تنفيذ ورشة "حلى" للمدربة زينب حلمى، ورشة "رسم على الوجه للأطفال" للفنانة صباح حسين ، وورشة "رسم حر" للفنان ولاء حسين ، وورشة "تصنيع علم مصر" وتوزيعه على المشاركين ، وكان اليوم حافلًا بعدد كبير من أهالى القرية .

هذا وقد كان قصر ثقافة أسوان قد قام ولمدة ثلاثة أيام بتنفذ ورش "للتنميةالبشرية" والتى تهدف إلى تدريب الفتيات على الشمول المالى وتقيم الذات وريادة الأعمال، وكانت أولى المحاضرات اليوم بعنوان "تعزيز قيم المواطنة" حاضرها الدكتور محمد جابر عباس أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة اسوان .

كما تم إقامة عدد (4) ورش حرفية لتمكين المرأة الحدودية من تعلم حرفة للإستفادة منها فى زيادة الدخل وتحسين المسوتى الاقتصادى للاسرة ، ورشة "جلد بالكورشية" للمدربة عزة محمد عبد الجابر، ورشة "تطريز بإبرة النقاش" لإنتاج مفارش ومقلمة، ورشة "حلى بالخرز" للمدربة زينب حلمى لإنتاج الحلق و العقد واللإسورة، ورشة "بلاسية" للمدربة أسماء لإنتاج مفارش اللاسية بإستخدام خيط اللاسية والكوتونبلية وخرز التفسيره.

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