السندات المصرية الأفضل عالميا.. الأمم المتحدة: التطور الاقتصادي يشهد به العالم.. فيديو

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير لها إن برنامج الاصلاح الاقتصادي فى مصر حقق نجاحات يشهد بها العالم.



وأضاف منسق الأمم المتحدة، أن مصر وضعت محاور الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها.



عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن الإرشادات الدولية، التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول العالم، وجاء في التقرير، إن الاقتصاد المصري والسندات المصرية يعدان الأفضل عالميا، كما أن بنك" دويتشة" توقع ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال عام 2020 تزامنا مع تراجع معدلات التضخم.كما أن الشركة العالمية للمعلومات المالية "بلومبرج"، أوضحت أن هناك تحسن فى أداء الجنيه المصري امام الدولار الامريكي خلال عام 2020.