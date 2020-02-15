AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السندات المصرية الأفضل عالميا.. الأمم المتحدة: التطور الاقتصادي يشهد به العالم.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 03:39 م
تطور الاقتصاد المصري
تطور الاقتصاد المصري
Advertisements
اسراء صبري
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن الإرشادات الدولية، التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول العالم، وجاء في التقرير، إن الاقتصاد المصري والسندات المصرية يعدان الأفضل عالميا، كما أن بنك" دويتشة" توقع ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال عام 2020 تزامنا مع تراجع معدلات التضخم.

كما أن الشركة العالمية للمعلومات المالية "بلومبرج"، أوضحت أن هناك تحسن فى أداء الجنيه المصري امام الدولار الامريكي خلال عام 2020.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير لها إن برنامج الاصلاح الاقتصادي فى مصر حقق نجاحات يشهد بها العالم. 

وأضاف منسق الأمم المتحدة، أن مصر وضعت محاور الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف.. الجنيه المصري أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة عام 2019

خلال 2019 .. الاستثمارات الكلية تسجل 200 مليار جنيه .. وتأسيس الشركات يتجاوز 102%

خبراء اقتصاديون: تقرير بلومبرج عن اقتصاد مصر مبشر.. وإشادة المؤسسات الدولية تعكس خطى الحكومة وخطة الإصلاح

إنفوجراف.. مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 تعكس تسارع الخطوات نحو الرخاء

بعد نزيف الدولار.. الأمم المتحدة تتوقع زيادة النمو الاقتصادي في 2020.. ونواب: المواطن سيجني ثمار التحسن في الأسعار والدخل الشهري

دويتشه بنك: ارتفاع قيمة الجنيه ونمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% في 2021

ترشيحاتنا

موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد.. فيديو

خبير اقتصادي يزف بشرى بشأن سعر الجنيه.. فيديو

انخفاض 5 درجات مئوية.. «الأرصاد» تحذر من موجة صقيع جديدة.. فيديو

زكاة المال المدخر.. كيف تحسب وما الحكم إذا كانت لزواج الأبناء أو بناء بيت

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

اداب زيارة البيت الحرام.. 8 أمور التزم بها و4 محظورات على المعتمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور