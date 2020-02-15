مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بقرية أريمون في كفر الشيخ.. صور

نظَّم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية أريمون التابعة لأمانة مركز كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم وذلك، في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات.



