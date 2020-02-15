مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بقرية أريمون في كفر الشيخ.. صور

نظَّم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية أريمون التابعة لأمانة مركز كفر الشيخ.
جاء ذلك تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم وذلك، في إطار المبادرات والفعاليات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات.
وقال محمد عماد المرسي، أمين الحزب بمركز كفر الشيخ، إن القافلة الطبية ضمت أقسام الباطنة والنساء والتوليد والجراحة بالإضافة إلى إجراء التحاليل وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لـ 300 مواطن من أبناء القرية والقرى المجاورة.
ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق التقدم والبناء.