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محافظات

مياه المنيا تعقد اجتماعا مع مسئولى شركة أمريكية لتحسين جودة الخدمة

السبت 15/فبراير/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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ايمن رياض
عقد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع مسئول مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA تحت رعاية المعونة الأمريكية وشركه تترا تك، وتناول الاجتماع الانشطة الرئيسية للعمل داخل الشركة وأهمها نظم إدارة الأصول وتحسين جودة الخدمة واسترداد أو استعادة التكلفة وتحسين الكفاءة.


وقال الشهاوى إن المشروع يهدف إلى تغطيه ١٠٠٪ من تكاليف الصيانة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاهتمام بشكاوى خدمة العملاء وتخفيض استهلاك الطاقه والكيماويات، ووضع آلية شاملة لأنظمة إدارة خطط العمل الخمسية وزيادة الإيرادات بنسبة لا تقل عن ٢٠%، وتحسين نسبة التحصيل لأكثر من ٨٥٪، وخفض نسبة المياه غير المحاسب عليها إلى اقل من ٢٢٪ ووضع وتنفيذ خطة لاستمرارية وتكرار الأنظمة المنفذة لهذا المشروع.


في سياق متصل واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تطوير المراكز الخدمية داخل الشركة وذلك ضمن خطة الشركة لتطبيق سياسة منظمة لتحقيق رضا العملاء.

من جانبه ، تابع المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، سير العمل بفرع مركز العدوة وعملية تطوير مركز خدمة العملاء .


وأكد على أهمية التطوير المستمر لمراكز خدمة العملاء على مستوي مراكز المحافظة، والعمل على رفع كفاءة العاملين وتطوير العمل داخل الشركة، بهدف تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي الخدمة للعملاء.


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