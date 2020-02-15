تعليقا على تصريحات البرلمان الأوروبي.. سولاف درويش: تدخل سافر وغير مقبول

استنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.





وأوضحت "درويش" -فى بيان لها- أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا وغير مقبول شكلا وموضوعا، فى الشأن الداخلى المصرى، مطالبه بعدم الاعتماد على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أعلنت مرارًا وتكرار عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تدعم الإرهاب وتحاول إسقاط الدولة.





وأضافت مساعد رئيس الحزب، أنه غير مقبول التدخل في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، وفى إجراءات سير العدالة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.