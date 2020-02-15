محافظ الدقهلية يتفقد الأداء العملي للسيارات المكنسية بشوارع المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأداء العملي للسيارات المكنسية بشوارع المنصورة في إطار رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة.





وطلب محافظ الدقهلية من مدير الإدارة العامة للمرور برفع كافة السيارات على جانبي الشوارع لرفع الأتربة المتراكمة تحتها،ووجه لمدير إدارة المركبات بالمحافظة بتوزيع السيارات المكنسية الأربعة لتغطي كافة شوارع المنصورة،ووجه لرئيس حي شرق وغرب بضرورة الانتهاء من رفع الأتربة بشوارع الجيش وقناة السويس وجيهان اليوم .





وأكد محافظ الدقهلية على أنه يعمل على تحسين البيئة العامة منذ توليه منصبه وأنه بناءا على التواصل مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ستبدأ اليوم الهيئة العربية للتصنيع في رفع المتولد اليومي من القمامة .





وأشار محافظ الدقهلية إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين والموظفين وقد بدأنا فعليا في التطبيق وتم رفع كفاءة الديوان العام لتوفير الراحة للعاملين وإنشاء مركز تكنولوجي على أعلى مستوى لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين .





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