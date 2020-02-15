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محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. 159 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحي بقرى سوهاج

السبت 15/فبراير/2020 - 06:04 م
159 مليون جنيه لمشروعات
159 مليون جنيه لمشروعات صرف صحي بقرى سوهاج
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خالد رياض
أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء في أعمال التصميمات لتنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا وداوود بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ 159 مليون جنيه لتخدم 37748 مواطن.

واوضح رئيس مياه سوهاج انه تم الانتهاء من الدراسات المبدئية ومعاينة الأراضي المخصصة للمشروعات وحساب التصرفات ومسارات خطوط الطرد وانه سيتم البدء في التنفيذ في مدة 12 شهر عقب الانتهاء من أعمال التصميمات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، على أهمية المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا التي تم إدراجها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخططات والمشروعات المدرجة، لتكون سوهاج أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمبادرة حياة كريمة" بالمحافظة برئاسة نائب محافظ سوهاج، وحضور المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وشريف ماهر عيسي منسق المبادرة بالمحافظة، وليلة الشيمي مدير عام إدارة التخطيط بالديوان العام، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بالوزارة، أهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات لمتابعة التنفيذ وإنهاء المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع في 30 أبريل القادم؛ لتكون سوهاج من أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها في مبادرة حياة كريمة .

 وأضافت مدير متابعة التنفيذ أنه سيتم معاينة المشروعات التي تم اختيارها على أرض الواقع، والمشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها بخطة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، والعمل على تلافي المعوقات وتيسير الإجراءات للانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد .

من جانبه أكد المهندس طارق الوراقي على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة متابعة الخطط المنفذة بمبادرة "حياة كريمة"؛ من أجل الوصول إلى المدى الزمني المطلوب في إنهاء المشروعات بشكل مميز، مشيرا إلى أن المشروعات الموجودة بالمحافظة مشروعات قابلة للتنفيذ وقريبا سيتم الانتهاء منها جميعا.

 وأشار إلى أهمية تنفيذ المرحلة الأولي من المبادرة لعدد 29 قرية بعدد 59 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 102 مليون جنيه، من بينها 3 قرى نموذجية هي " الكوامل، والهجارسة، والعرابة"، مشيرا إلى أنه تم إضافة مشروعات تنموية تكاملية أخرى لهذه القرى لتحويلها إلى " نموذجية".

 ومن جانبها استعرضت ليلة الشيمي المشروعات المدرجة لعدد 29 قرية ضمن المرحلة الأولي من المبادرة، موضحة ما تم إنجازه من ارتباطات مع جهات الإسناد بالدفعات التي وردت من جملة التكلفة الإجمالية للمشروعات، لافتة إلى أنه تم تمراجعة المشروعات المدرجة للتنفيذ والمشروعات المدرجة بالـ 3 قرى النموذجية، والمنفذة من خلال الخطة الاستثمارية، وخطة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

 وكشف شريف عيسي منسق وحدة مبادرة" حياة كريمة" بالمحافظة، أن تنفيذ المبادرة يتم على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 29 قرية، وتضم المرحلة الثانية 35 قرية، موضحا أنه يتم تنفيذ بنية أساسية، وخدمات تنمية بشرية واقتصادية محلية، وتنمية محلية متكاملة من خلال المبادرة لتلك للقرى، مشيرا إلى أنه تم رصد مبلغ إجمالي للمبادرة 102 مليون جنيه، وتم ضخ 35 مليون جنيه منها للمحافظة حتى الآن .

 واختتم الاجتماع بتكليف جميع المسئولين بالوحدات وجهات الإسناد بتنفيذ المشروعات بالمواعيد المحددة في موعد أقصاه 30 أبريل القادم .


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