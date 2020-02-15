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فن

بعد نجاح حفل الاستاد.. تذكرتي تستعد لطرح تذاكر حفل جديد لتامر ونانسي

السبت 15/فبراير/2020 - 04:54 م
تامر حسني ونانسي
تامر حسني ونانسي عجرم
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قسم الفن
تستعد شركة تذكرتي لطرح تذاكر حفل جديد للنجمين تامر حسني ونانسي عجرم والمقرر إقامته يوم 28 فبراير الجاري في زد بارك الشيخ زايد، ووجه منتصر النبراوى رئيس الشركة  بضرورة خروج الحفل على أعلى مستوى، بالتعاون مع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعى مديري العمليات.

ويأتي الحفل الجديد بعد النجاح منقطع النظير لحفل عيد الحب الذي أقيم أمس الجمعة وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والذى نظمته شركة إم بى إم برئاسة محمود بخيت بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر والتى يرأسها منتصر النبراوى، وأحيا الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، وعلى رأسهم الفنان تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم ووائل جسار وأحمد شيبة وحسن شاكوش وعمر كمال وساندى وغيرهم، والذى أقيم فى استاد القاهرة وشهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

وشهد حفل عيد الحب حضورًا جماهيريًا غير مسبوق فى تاريخ الحفلات بمصر، حيث تواجد فى الحفل أكثر من 70 ألفًا، فى الوقت الذى شهد التنظيم حالة من السهولة واليسر الأمر الذى نال إعجاب جميع الحاضرين.

واقتحمت شركة تذكرتى مجال تنظيم الحفلات، فى الوقت الذى تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربى خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.
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