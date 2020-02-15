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أخبار العالم

«سبوتنيك»: تركيا تمد الإرهابيين بأسلحة أمريكية مضادة للطائرات

السبت 15/فبراير/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن تركيا تمد تنظيمات إرهابية بأنظمة دفاع جوي مضادة للطائرات، كانت حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية ودبلوماسية قولها إن منظمة "تحرير الشام" وغيرها من المنظمات الإرهابية وغيرهم من المتسللين، يقاتلون ضد الجيش السوري تحت رعاية القوات التركية.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الأمريكية التي تستخدمها السفن التركية سقطت في أيدي الإرهابيين. وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي المحمولة الأمريكية الموجودة في الخدمة مع القوات التركية وقعت في أيدي الإرهابيين بسبب عمليات الإمدادات التركية.

ولفتت المصادر إلى أن "المسلحين بمنطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة وهذا هو مصدر القلق الرئيسي اليوم". لافتا إلى أن تركيا  تنشط بقوة في نقل الأسلحة إلى إدلب في سوريا.

وأضاف المصدر أنه "تحت غطاء زي الجيش تركي يشارك المقاتلون من هيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى في العمليات العسكرية ضد قوات الحكومة السورية".
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