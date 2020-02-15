آية عبدالله تطرح الحب ليه علامات.. فيديو

طرحت الفنانة آية عبدالله، أغنية جديدة بعنوان "الحب ليه علامات"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" احتفالا بعيد الحب.





وتقول كلمات الأغنية :" الحب ليه علامات .. حبك محتاج أمارات .. اديني أماره وبطل بخل وهات .. وماليش أي اشتراطات عليك ولا ضغوطات بجديات الحب حبيبي لِها طلبات .. إسأل عني حبيبي كده بلهفه .. لو لابس شوقك ده طقية اخفي .. شيلها خليه يبان .. أبجد هوز حب انك تلقي .. دقات قلبك م الحب بتعلي .. سيبك بقي م الكتمان".



