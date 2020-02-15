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رياضة

توقعات الجماهير المصرية لـ قمة السوبر بين الأهلي والزمالك..فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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مريم عزت - عدسة : هدير عبده
‎يترقب عشاق كرة القدم المصرية، قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، يوم الخميس المقبل ، ببطولة  كأس السوبر المصري، التي تستضيفها دولة الإمارات، وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة،

ورصد "صدى البلد" توقعات المواطنين حول مباراة النادى الاهلى والزمالك فى السوبر المصرى. 


وتوقع مصطفى فتحى احد المواطنين فوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شىء  يحرزها حسين الشحات، ووجه التهنئة لنادي الزمالك لفوزه بالسوبر الافريقي امس على حساب الترجي التونسي.


فيما توقع علاء احمد احد المواطنين  فوز القلعه الحمراء بثلاثه أهداف مقابل هدف واحد، يحرزها مروان محسن وحسين الشحات. 

ولكن جمهور الزمالك كان لهم رآي أخر، حيث توقع عبد الرحمن حسن احد فوز نادى الزمالك بهدفين مقابل لا شىء  من توقيع اللاعب المغربي أشرف بن شرقى وخاصة بعد الاداء القوي الذي ظهر عليه في مبارة الترجي التونسي. 


فيما اكد جمال سعيد " احد المواطنين، ان اللقاء سيكون عظيما بين ناديين كبيرين وسيقدم كل منهما افضل ما لديه، متوقعا فوز النادى الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للزمالك.


وتابع " ابراهيم عصام " قائلا : ان الزمالك سيحاول تقديم افضل ما لديه ليواصل الفوز بعد حصوله على سوبر أفريقيا  ولكن سيفوز النادى الاهلى بهدف مقابل لا شىء .
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