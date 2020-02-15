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بين الناس

طفل يعاني من إعاقة ذهنية وحركية أسرته تستغيث

السبت 15/فبراير/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
طفل لم يكمل السابعة، يعانى من إعاقة ذهنية وحركية، لا يستطيع المشى أو فهم ما يدور حوله، بجانب الآلام النفسية التى يتعرض لها، يعانى من آلام جسدية لعدم توافر الإمكانيات لعمل جلسات علاج طبيعى، بمبلغ يكاد يكون بسيطاً بالنسبة للطبقة المتوسطة، يستطيع "نور" محاولة التأقلم مع الواقع .

يحتاج "نور.ر" الذى يقتن فى حدائق القبة هو وأسرته البسيطة إلى 12 جلسة علاج طبيعى وتكلفتها 960 جنيهًا و12 جلسة تخاطب وتكلفتها 720 جنيهًا ، مبلغ لا يساوى شيئاً عند البعض ولكنه يمثل الأمل لهذا الطفل البريء .
للتواصل مع الحالة: 01226139946 أو 01147790242

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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