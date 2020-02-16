شاب عشريني يعاني من إعاقة ذهنية يستغيث بمجلس الوزراء

شاب فى مقتبل العمر يعانى إعاقة ذهنية و حركية منذ الصغر ، لم يستطع بسببها التعايش مع الواقع ولا العمل بأى مهنة يستطيع من خلالها الإنفاق على نفسه، أو يمارس حياته بشكل طبيعى كأى شاب آخر .





يستغيث عبد الحميد .م بمجلس الوزراء الذي يقيم في حدائق القبة بطلب 12 جلسة تخاطب وتصل تكلفتها إلى 720 جنيهًا و 12 جلسة تنمية مهارات وتكلفتها 720 جنيهًا.









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