AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شاب عشريني يعاني من إعاقة ذهنية يستغيث بمجلس الوزراء

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شاب فى مقتبل العمر يعانى إعاقة ذهنية و حركية منذ الصغر ، لم يستطع بسببها التعايش مع الواقع ولا العمل بأى مهنة يستطيع من خلالها الإنفاق على نفسه، أو يمارس حياته بشكل طبيعى كأى شاب آخر .

يستغيث عبد الحميد .م  بمجلس الوزراء الذي يقيم في حدائق القبة بطلب 12 جلسة تخاطب وتصل تكلفتها إلى 720 جنيهًا و 12 جلسة تنمية مهارات وتكلفتها 720 جنيهًا.


للتواصل مع الحالة 01226139946


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرم يناشد وزارة التضامن توفير كرسي كهربائي لمساعدته على التنقل.. صور

آية تستغيث بمجلس الوزراء لتوفير حقنه قبل يوم الاثنين

مواطنة تناشد مساعدتها في جلسات العلاج وتوفير مصدر رزق

مطالبة بإنشاء مطب صناعى بشارع بورسعيد في حدائق القبة

نادية تناشد وزارة التضامن: أريد معاشاً يساعدني على تكاليف علاج السرطان.. صور

مواطن يستغيث بـ الكهرباء لتقسيط ثمن عداد جديد لمنزله بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ماذا يفعل كوب زبادي واحد بجسمك ؟

زوجته ليست منتقبة.. صاحب جلسة العريس والمانيكان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الواقعة

لتكديره الأمن والسلم.. النائب العام يقرر استكمال التحقيقات مع باتريك جورج

فيديوجراف.. ظهور ملاك مجنح بـ سماء بريطانيا

الحقوني خالي بيضربني بالسكينة.. قصة فرارجي السلام وابن أخته.. الأهالى: المتهم دبحه زى الفرخة.. شاهد

نرمين الفقى تنشر مجموعة من الصور من أمام مكة المكرمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور