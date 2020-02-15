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محافظات

تستهدف 1.1 مليون.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة غدًا

السبت 15/فبراير/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

تنطلق غدًا الأحد بمحافظة البحيرة الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال ولمدة 4 أيام، حيث انهت مديرية الصحة والسكان جميع الاستعدادات للحملة فى نطاق 18ادارة صحية حيث تبدأ مواعيد التطعيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً للفرق المتحركة في المدن والقرى والمناطق العشوائية ، وحتى الساعة الثامنة مساءً للفرق الثابتة في جميع المراكز الصحية ومكاتب الصحة و الوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة .


وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستنطلق صباح غد الأحد 16 فبراير الجاري لمدة 4 أيام ، مشيرًا إلى أنه تم حصر الأطفال  من عمر  يوم وحتى خمس سنوات على مستوى المحافظة ، حيث تستهدف الحملة 1105721 طفلا ، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة .
  
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أشار محافظ البحيرة إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل  العقبات وتيسر حركة الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة  من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض .


من جانبه ، أعلن الدكتور يسري بيومي وكيل  وزارة الصحة ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مكاتب الصحة لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مشيرًا إلى تجهيز 2949 فرقة ثابتة ومتحركة يعمل بها  234 مشرف بالإضافة إلى العاملين بكافة منشآت  القطاع الصحي بالمحافظة، بالإضافة إلى مقدمي خدمة للمرور على المنازل للتطعيم لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى  5 سنوات .

وأكد وكيل صحة البحيرة على إعلان المواطنين بمختلف الوسائل المختلفة منها اللافتات  والبوسترات بالشوارع والميادين  بالمراكز والقرى وعن طريق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والإذاعة المحلية ومكبرات الصوت بالمساجد والمدارس ومن خلال سيارات تجوب المناطق المختلفة.

وأضاف ، ان الحملة والتطعيم بالمجان وأنه لا يوجد موانع للتطعيم سوى للأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة، ويتلقون أدوية لذلك، موضحًا أنه يمكن تأجيل التطعيم للأطفال المصابين بأمراض حادة وارتفاع درجات الحرارة لحين زوال الأعراض المرضية.

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