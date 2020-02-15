في الشتاء الصيف لا يُقهر فى نفسي.. نوال الزغبى بإطلالة أنيقة.. شاهد









وظهرت نوال الزغبى ، ببنطلون من الجينز باللون الرمادى الفاتح أبرز رشاقتها، ومعه بلوفر أنيق برقبة عالية باللون الأسود اللافت.









وأعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الرموش الأصطناعية السوداء التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.









وتركت نوال الزغبى شعرها الذهبى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة مموجة ناعمة تبرز جمال ملامحها البسيطة.









وعلقت على الصورة قائلة.. فى عمق الشتاء هناك صيف لا يقهر فى نفسى.



