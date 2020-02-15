انهيار وتصدع 4 منازل في أسيوط دون خسائر في الأرواح..صور

انهار منزل مكون من طابقين وتصدعت ثلاثة منازل مجاورة بقرية النواميس التابعة لمركز البداري في أسيوط دون حدوث خسائر بالأرواح.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط بلاغا ،من العميد عماد نواوة مأمور مركز شرطة البداري،يفيد بانهيار منزل ملك " نصار فتحي حمدان" ،وانهيار جزئي لمنزل مابك " محمد حسن أحمد" ،تصدع منازل كل من" أحمد علي حسين،صادق علي حسين" ،مقيمون بقرية النواميس التابعة لمركز البداري.
علي الفور انتقل المهندس محمد حسن الديب،رئيس مركز ومدينة البداري والعميد عماد نواوة مأمور مركز شرطة البداري،المهندس محمد اسماعيل رئيس لجنة الأزمات بالمركز،المهندس محمد عبدالحميد مدير شبكة كهرباء البداري ،لموقع الحادث، تبين أنه لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات في الأرواح،وحدوث خسائر مادية بالغة بكافة مقتنيات المنزل المنهار وجار رفع الأنقاض بمعرفة الوحدة المحلية،والبحث عن المفقودات.