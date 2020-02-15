انهيار وتصدع 4 منازل في أسيوط دون خسائر في الأرواح..صور

انهار منزل مكون من طابقين وتصدعت ثلاثة منازل مجاورة بقرية النواميس التابعة لمركز البداري في أسيوط دون حدوث خسائر بالأرواح.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط بلاغا ،من العميد عماد نواوة مأمور مركز شرطة البداري،يفيد بانهيار منزل ملك " نصار فتحي حمدان" ،وانهيار جزئي لمنزل مابك " محمد حسن أحمد" ،تصدع منازل كل من" أحمد علي حسين،صادق علي حسين" ،مقيمون بقرية النواميس التابعة لمركز البداري.







