للوصول إلى ثمن عادل.. محافظ أسيوط: معاينات على الطبيعة لتسعير الأراضى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على الإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظًا على أملاك الدولة، فضلا عن تفعيل لجنة مراجعة اسعار الاراضى والتى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها المتخصصين من كافة الجهات للوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات على الأراض الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الزراعية.





وأشار المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد الى انه تم تفعيل عمل اللجنة واجراء معاينات على الطبيعة للاراضى وضع اليد لتحديد الاسعار العادلة لها حيث تم معاينة الاراضى بمناطق بقرى مركز ابوتيج وقرى ديروط حتى الكيلو 15 بالصحراء الغربية بطريق اسيوط الفرافرة داخل حدود المحافظة فضلا عن معاينات مركزى منفلوط والقوصية وذلك بمشاركة المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان ووسيد عبد الله مدير جهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة ورؤساء مراكز ابوتيج ومنفلوط والقوصية وممثلى الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة.



