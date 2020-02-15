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رياضة

ريال مايوركا يهزم ديبورتيفو ألافيس بهدف في الدوري الإسباني

السبت 15/فبراير/2020 - 04:31 م
فريق ريال مايوركا
فريق ريال مايوركا
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محمد السعيد
فاز ريال مايوركا على نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإسباني.

أهدر فريق ريال مايوركا ضربة جزاء عن طريق لاعبه سالفا سيفيا، في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 63 نجح ريال مايوركا في تسجيل هدف المباراة الوحيد، عن طريق خوان هيرنانديز.

وسيطر ألافيس على الكرة طوال المباراة بنسبة استحواذ بلغت 52%، وسدد 9 تسديدة، جميعها خارج القائمين والعارضة، بينما سدد ريال مايوركا 14 تسديدة منهم 6 على المرمى.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 27 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع ريال مايوركا رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ 17.
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