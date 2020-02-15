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أخبار العالم

أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء كردستان العراق تطورات الأوضاع

السبت 15/فبراير/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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نادر سمير

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، مع "مسرور برزاني"، رئيسوزراء إقليم كردستان العراق، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع العراقي، وخاصة في إقليمكردستان.


جاء اللقاء على هامش مؤتمر ميونخ الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنويًا، ويُشارك فيه عدد كبير منالساسة والمسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.


وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط استمع لشرح من"بارزانيحول التحديات التي تواجه إقليم كردستان لا سيما ما يتعلق باستقبال النازحين منمناطق عراقية أخرى، فضلًا عن عدد كبير من اللاجئين السوريين.


وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن صيانة جسور التفاهم والثقة بين أربيل والحكومة المركزية فيبغداد ينطوي على أهمية كبرى في المرحلة الحالية، ويُمثل ركنًا أساسيًا في استقرار الوضعالعراقي


وأضاف المصدر المسئول أن ابو الغيط أعرب للمسئول الكردي عن اقتناعه بعمق الروابط العربية-الكردية، وبأهمية الحفاظ على هذه الروابط وتنميتها في المستقبل عبر الحوار المستمر، وتفهم كلطرف لشواغل الطرف الآخر في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للدولة العراقية بكافة مكوناتها.

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